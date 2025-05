Das Wort Flugtaxi ist im neuen Koalitionsvertrag kein einziges Mal zu finden, obwohl in der CSU-Politikerin Dorothee Bär eine ausgewiesene Freundin dieser Mobilitätsform im Kabinett sitzt. Was aber durchaus vorkommt in dem schwarz-roten Papier, ist das Wort Drohne, und zwar nicht nur wie zu erwarten im Kapitel zur inneren Sicherheit, sondern auch in dem zur Landwirtschaft. „Wir wollen den praxistauglichen Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft ermöglichen“, heißt es da, „zum Beispiel bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln im Steillagenweinbau.“ Über den kleinen Satz wird in Rheinland-Pfalz, wo immerhin 65 Prozent der deutschen Weine hergestellt werden, gerade eifrig diskutiert.