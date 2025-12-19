Es sollte der Befreiungsschlag nach herber Kritik werden. Über Wochen wurde Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vorgeworfen, Politik und Geschäftliches möglicherweise vermischt zu haben. Im November war bekannt geworden, dass die Weimer Media Group, die zur Hälfte ihm und zur Hälfte seiner Frau gehört, bei Sponsoren ihres Ludwig-Erhard-Gipfels mit einer pikanten Botschaft warb.
BundesregierungDer Staatsminister, der für sich selbst nicht zuständig ist
Wegen möglicher Vermischung von politischen und privatwirtschaftlichen Interessen steht Wolfram Weimer in der Kritik – und hat seine Firmenanteile deshalb einem Treuhänder übertragen. Doch wer ist das?
Von Markus Balser und Uwe Ritzer, Berlin, Nürnberg
