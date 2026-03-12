Die ganze Aufregung um den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der mehr als hundert Buchläden im Land heimlich durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) überprüfen ließ, sie ist allem Anschein nach nur ein kleiner Teil eines viel größeren Plans. Denn nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung wirbt das Bundesinnenministerium unter Alexander Dobrindt (CSU) bei Ministerien und auch Behörden des Bundes dafür, es Wolfram Weimer gleichzutun.
FördergelderHinter Weimers Verfassungsschutz-Aktion steckt ein größerer Plan
Der Kulturstaatsminister ließ Buchhändler überprüfen, andere sollen es nachmachen: Innenminister Dobrindt möchte den Geheimdienst häufiger einbeziehen, wenn NGOs Fördermittel beantragen.
Von Markus Balser und Ronen Steinke, Berlin
