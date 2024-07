Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat den Dauerkonflikt in der Bundesregierung kritisiert und ein einheitlicheres Erscheinungsbild gefordert. „Wir drohen Teile der Bevölkerung zu verlieren. Der Frust im Land wächst, und das Vertrauen in Politik und Staat sinkt“, sagte der SPD-Politiker in einem Interview des Nachrichtenportals t-online. Die Ampel habe auch Streit um zweitrangige Themen nach außen getragen.