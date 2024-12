Von Iris Mayer und Jana Stegemann, Magdeburg

Wahrscheinlich gibt es am Morgen danach keinen stilleren Ort in Deutschland als diesen Weihnachtsmarkt. Alle Buden sind mit Brettern vernagelt, um die Stände am alten Rathaus in Magdeburg flattert rot-weißes Absperrband der Polizei. Einsatzwagen reiht sich an Einsatzwagen, heute kommt hier niemand durch. Neben dem „Poffertjes“-Stand parkt noch ein Rettungswagen. Das Karussell steht so still wie die große Pyramide am Eingang. In der Märchengasse, durch die der Attentäter mit seinem Auto in die Menschenmenge fuhr, liegen noch immer Papier, Decken und Rettungsfolie verstreut. Und zu jeder vollen Stunde tönt das Glockenspiel am Alten Rathaus „Fröhliche Weihnacht überall“.