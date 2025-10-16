Der Amokfahrer von Magdeburg ist auch als Arzt in der Psychiatrie lange vor dem Anschlag im vergangenen Dezember immer wieder auffällig geworden. Kollegen und Vorgesetzte aus dem Maßregelvollzug in der Salus-Klinik Bernburg in Sachsen-Anhalt beschreiben ihn als verschlossenen Einzelgänger mit gravierenden fachlichen Defiziten, der sich nicht an Regeln hielt, häufig krankmeldete und wirre E-Mails schrieb. Eine interne Kommission seines früheren Arbeitgebers kommt in einem 54-seitigen Sonderprüfungsbericht allerdings auch zu dem Schluss, dass man das Attentat nicht hätte vorhersehen oder verhindern können.
Lesezeit: 3 Min.
Taleb A., der Attentäter von Magdeburg, hat jahrelang als Arzt in der Psychiatrie gearbeitet. Einem Gutachten seiner Klinik zufolge hatte er fachliche Defizite und fiel durch bizarre Äußerungen auf.
Von Iris Mayer, Leipzig
