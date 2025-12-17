Zum Hauptinhalt springen

Kritik an ParlamentariernEstland cancelt Weihnachtsmann

Lesezeit: 2 Min.

Um den Gast mit Rauschebart milde zu stimmen, trugen Abgeordnete im Parlament von Tallinn mitunter Gedichte vor oder sangen ein Lied.
Das estnische Parlament bricht mit einer Tradition. Die Abgeordneten wollen sich die Rügen und Scherze eines Kabarettisten in roter Kutte nicht mehr anhören.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Dieses Jahr kommt der Weihnachtsmann nicht. Er wurde ausgeladen. Möglicherweise sogar gecancelt. Die Abgeordneten im estnischen Parlament, dem Riigikogu, geben die Tradition des Weihnachtsmannbesuchs auf. Der kam immer am letzten Sitzungstag im Jahr.

