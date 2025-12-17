Dieses Jahr kommt der Weihnachtsmann nicht. Er wurde ausgeladen. Möglicherweise sogar gecancelt. Die Abgeordneten im estnischen Parlament, dem Riigikogu, geben die Tradition des Weihnachtsmannbesuchs auf. Der kam immer am letzten Sitzungstag im Jahr.
Kritik an ParlamentariernEstland cancelt Weihnachtsmann
Lesezeit: 2 Min.
Das estnische Parlament bricht mit einer Tradition. Die Abgeordneten wollen sich die Rügen und Scherze eines Kabarettisten in roter Kutte nicht mehr anhören.
Von Viktoria Großmann, Warschau
Ost-Verteidigung im Baltikum:Eine Schutzmauer gegen Drohnen
Die an Russland grenzenden Nato-Länder wollen sich mit einer „Drone Wall“ gegen feindliche Flugobjekte schützen. Estnische Start-ups entwickeln die Technik dafür. Doch andere Europäer kritisieren das Projekt.
Lesen Sie mehr zum Thema