Vom Balkon des Petersdoms in Rom spricht Papst Franziskus am ersten Weihnachtsfeiertag den Segen "Urbi et Orbi".

Die Kirchen haben an Weihnachten zum Einsatz für den Frieden aufgerufen. Papst Franziskus forderte insbesondere ein Ende des Krieges in der Ukraine. Der Herr möge den Verstand derer erleuchten, "die die Macht haben, die Waffen zum Schweigen zu bringen und diesem sinnlosen Krieg ein sofortiges Ende zu setzen", erklärte Franziskus am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Petersplatz in Rom. Zudem erinnerte er an die Gewalt in vielen anderen Regionen der Welt, etwa in Syrien. Nach seiner Weihnachtsbotschaft spendete der Papst den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" ("Der Stadt und dem Erdkreis"). Am zweiten Weihnachtstag mahnte Franziskus zu Solidarität mit verfolgten Christinnen und Christen weltweit. "Auch heute gibt es viele, die ihr Leben riskieren, um ihren Glauben zu bezeugen", sagte er beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, betonte, dass der Einsatz für den Frieden nie vergeblich sei. "Wenn Menschen unter Krieg und Gewalt, unter Ungerechtigkeit und Armut leiden, dann ist damit die Ehre Gottes angegriffen", sagte sie in ihrer Predigt an Heiligabend in der Zionskirche Bielefeld-Bethel: "Niemand ist auf verlorenem Posten, der oder die sich für den Frieden auf Erden einsetzt."

Bereits an Heiligabend hatte Kurschus ihre Position zum Krieg in der Ukraine bekräftigt. "Keine Waffe wird den Frieden schaffen", sagte sie im Sender WDR. Gesprächskanäle dürften nicht zugeschüttet werden. Die Ukraine mit Waffen gegen den russischen Angriffskriegs zu unterstützen, bleibe aber weiterhin richtig. Das Gebot "Du sollst nicht töten" bedeute auch, man dürfe nicht zusehen, wie unschuldige und wehrlose Menschen mitten in Europa getötet würden. Auch Deutschland müsse der Ukraine daher helfen, sich in dem "menschenverachtenden Krieg" zu schützen.

"Wir dürfen uns nicht wegducken."

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, erklärte mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass es neben Unterstützung des Landes auch Friedensinitiativen brauche. "Denn wie soll es sonst weitergehen, wenn hoffentlich bald endlich die Waffen schweigen?", sagte er in seiner Predigt zum Weihnachtstag im Limburger Dom. Bätzing äußerte die Hoffnung, dass an Weihnachten die von Krieg, Kälte und Dunkelheit geplagten Menschen in der Ukraine und überall auf der Welt für einen Augenblick aufatmen könnten. Er wünsche sich zudem, dass alle, die nicht wissen, wie sie angesichts von Energiekrise und Inflation ihr Auskommen sichern sollen, genug Unterstützung und Solidarität bekämen.

Die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, verteidigte unterdessen politisches Engagement ihrer Kirche. "Wenn es brennt, dürfen wir uns nicht wegducken", sagte sie der Zeitschrift Spiegel. Es gehöre zur "Genetik des Protestantismus", in die Welt hinauszugehen und Verantwortung zu übernehmen.