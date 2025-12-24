Die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt in diesem Jahr ohne viel Lametta daher. Wenn Sie morgen Abend den Fernseher anschalten, können Sie Steinmeier sehen, der darüber spricht, was Weihnachten ausmacht : Dass es ein Fest ist, das Licht in Dunkelheit bringt. Ein Satz hat mir besonders gefallen: „Nichts Gutes ist zu klein, als dass es nicht die Welt ein Stück heller machen könnte.“

Denn man kann ja beginnen, an der Helligkeit der Welt zu zweifeln. „Der Mensch ist am Ende unvollkommen“, hat General Ruprecht von Butler meinem Kollegen Georg Ismar gesagt. Das klingt als Feststellung beinahe tröstlich. Das Gespräch darüber, wie es ist, in diesen Zeiten Soldat und Christ zu sein, möchte ich Ihnen empfehlen. „Schuldig“, sagt Butler, „macht sich auch der, der sich nicht dagegenstellt, dass anderen Böses angetan wird“.

Mein Kollege Detlef Esslinger hat sich in seinem Leitartikel zu Heiligabend damit beschäftigt, was es mit unserer Gesellschaft macht, wenn wir vor allem an uns selbst glauben. „Man muss auch gar nicht an Jungfrauengeburt glauben, um dennoch einen Gott zu haben: Hybris hat der Mensch im Überschuss – wäre also etwas Demut nicht dringend geboten, und wenn nur fürs eigene Seelenheil?“, fragt er. Für mehr Religion im Leben plädiert auch der Psychiater Michael Linden, der sich auf Weisheit spezialisiert hat. „Wer gläubig ist, hält sich nicht für den Nabel der Welt“, sagt Linden.

Weil Weihnachten auch ein Fest der Freude ist, empfehle ich an dieser Stelle unseren Jahresrückblick in T-Shirts, passend zu Schlagzeilen aus der jeweiligen Woche. Die Shirts verlosen wir übrigens.

Zu guter Letzt: Frohe Weihnachten! Ich hoffe, dass Sie die Feiertage mit Ihren Liebsten verbringen können – egal, woran Sie glauben oder wie Sie feiern.

Was heute wichtig ist

Steinmeier wünscht den Menschen „einen Funken Mut“. Ohne Weihnachten, findet Steinmeier, wäre die Welt ärmer. Es brauche Mut, um immer wieder neu anzufangen, sagt der Bundespräsident in seiner Ansprache. Das Weihnachtsfest spende die nötige Zuversicht. Zum Artikel

Papst fordert 24 Stunden Weihnachtsfrieden. Leo XIV. ist enttäuscht, dass der russische Machthaber Wladimir Putin einem Weihnachts-Waffenstillstand augenscheinlich nicht zustimmen möchte. „Es macht mich wirklich sehr traurig, dass Russland offenbar einen Waffenstillstand zu Weihnachten abgelehnt hat.“ Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

USA sanktionieren Führung der deutschen Organisation Hate Aid. Die beiden Geschäftsführerinnen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Ihnen wird vorgeworfen, US-Onlineplattformen zu zensieren. HateAid unterstützt Opfer digitaler Gewalt und Hetze. Zum Artikel

Prominente bitten Bundesregierung um Aufnahme von Afghanen. In einem offenen Brief fordern Prominente die Bundesregierung auf, sich an ihre Aufnahmezusagen für Afghanen, die in Pakistan gestrandet sind, zu halten und ihnen ein Visum für die Bundesrepublik auszustellen. „Bitte zeigen Sie, dass wir ein verlässlicher Staat sind“, heißt es darin. Zu den Unterzeichnern gehören Herbert Grönemeyer, Hape Kerkeling und Herta Müller. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Weil alle Kinder Eltern brauchen. Familienministerin Prien wirbt für mehr Pflegeeltern, Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland rund 4000 Familien, die Kinder aufnehmen. Solche Familien wie die Wieseners. Seit über dreizehn Jahren sind sie Pflegeeltern von mittlerweile drei Pflegekindern. Über eine Familie, die über sich hinauswächst. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen