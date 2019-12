Was wichtig ist

Bundespräsident wünscht sich Bürger mit "Zuversicht und Tatkraft". In seiner Weihnachtsansprache appelliert Steinmeier an die Verantwortung jedes Einzelnen für das demokratische Gemeinwesen. Weiter würdigte der Bundespräsident die ausgeprägte Diskussionsbereitschaft. Die Rede wird am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt. Mehr dazu von Nico Fried

EU-Kommission fordert Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge. Nach Grünen-Chef Habeck hat nun auch die EU-Kommission Deutschland und andere EU-Staaten dazu aufgefordert, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus den Lagern in Griechenland aufzunehmen. "Die Kommission ist besorgt über die schwierige Lage vor Ort", sagte eine Sprecherin der von Ursula von der Leyen geführten Behörde. Die Details

EU kritisiert Freigabe von Krim-Brücke für Zugverkehr. Am Montag eröffnete der russische Präsident offiziell die erste Eisenbahnverbindung zwischen der Krim und Russland. Nicht nur die Ukraine verurteilt das Vorgehen, auch die EU ordnet es als eine weitere Verletzung der territorialen Unversehrtheit und der Souveränität der Ukraine ein. Zur Nachricht

UN-Generalsekretär Guterres fordert Ende der Kämpfe in Syrien. Guterres weist auf die schwierige Lage der Flüchtlinge in der von Luftangriffen und Kämpfen zerstörten Region Idlib hin. Derzeit sind laut Hilfsorganisationen mehrere zehntausend Menschen auf dem Weg Richtung Türkei. Das Land will jedoch keine weiteren Menschen mehr aufnehmen. Zum Bericht

FPÖ veröffentlicht selbstauferlegten Historikerbericht. Dieser sollte die Verbindungen zu nationalsozialistischem Gedankengut in der Vergangenheit der Partei beleuchten. Der etwa 700 Seiten lange Bericht lässt jedoch bestimmte Faktoren wie die immer noch enge Verbindung zu Burschenschaften nahezu ganz aus. Von Peter Münch

Hermann L. Gremliza ist gestorben. Gremliza war jahrelang Herausgeber der Zeitschrift konkret. Er war leidenschaftlicher Journalist, strenger Stilist, ein gnadenloser Polemiker und unermüdlicher Kolumnist. Nun starb er im Alter von 79 Jahren. Zum Nachruf von Willi Winkler

Was wichtig wird

Dreier-Gipfel der Regierungschefs Chinas, Südkoreas und Japans. Auf Einladung von Chinas Premier Li Keqiang kommen Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und Südkoreas Präsident Moon Jae-in in die südwestchinesische Metropole Chengdu. Auch die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel dürften eine Rolle spielen.

Streiks behindern weiter den Bahnverkehr in Frankreich. Der Arbeitskampf dauert seit fast drei Wochen an. Die Proteste richten sich gegen die Rentenreform. Auch Verbindungen von und nach Deutschland sind am 24. Dezember betroffen. Zuletzt zeigte sich Präsident Macron zu Teilen kompromissbereit. Das Projekt an sich will er aber nicht zurückziehen. Von Nadia Pantel

Papst Franziskus feiert Christmette im Petersdom. Zum Gottesdienst am Heiligen Abend mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche werden Tausende Gläubige in der Papstbasilika und auf dem Petersplatz erwartet. Den traditionellen päpstlichen Segen "Urbi et Orbi" spendet der Pontifex am ersten Weihnachtstag.

Frühstücksflocke

2500 Rehe pro Tag. Wildfleisch ist ein Nischenprodukt - aber an den Festtagen besonders gefragt. Bei Europas größtem Händler im Allgäu zerlegen sie in der Hochsaison rund um die Uhr. Ein Besuch am Fließband. Von Florian Fuchs