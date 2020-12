Der Limburger Bischof und Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hält die coronabedingten Einschränkungen an Weihnachten für vernünftig. "Wer sich dagegen wehrt, der sollte mal auf die Intensivstationen unserer Krankenhäuser und in die Pflegeeinrichtungen schauen, da sieht man die Spitze des Eisbergs", sagte Bätzing in einem am Montag veröffentlichten Interview des Bistums Limburg.

Die Kirchen müssten sich in der Pandemie einschränken und Verantwortung übernehmen. "Wir als Kirche wollen niemanden durch Gottesdienste gefährden", sagte Bätzing. Deshalb sei es wichtig, etwa Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln einzuhalten. Er betonte: "Wir werden diese Krise überwinden, und dann wird es auch wieder möglich sein, Gottesdienste so zu feiern, wie wir es uns wünschen: festlich, fröhlich, traurig und besinnlich, so wie es das Leben mit sich bringt." Bis dahin wolle er, "dass jeder klug und verantwortungsvoll entscheidet, ob er oder sie zu Hause mitfeiert oder persönlich zum Gottesdienst geht". Weihnachten werde man jedenfalls anders als gewohnt feiern, sagte Bätzing.

Viele Gottesdienste werden im Internet übertragen

Familienbischof Heiner Koch sagte am Montag, ihm sei es "ein Herzensanliegen, dass alle Gläubigen, die an einem Gottesdienst an den Weihnachtsfeiertagen teilnehmen möchten, dies auch tun können". Aber je besser alle in diesem Jahr "die von der Pandemie bestimmte Realität ernst nehmen und wir uns disziplinieren", umso größer sei die Chance, im nächsten Jahr zu den liebgewordenen Traditionen zurückkehren zu können.

Die beiden großen christlichen Kirchen werden auch an Weihnachten während des Lockdowns verstärkt im Internet präsent sein. Unter "Kirche.tv" sammelt die katholische Bischofskonferenz die großen Rundfunk- und Online-Gottesdienste während der Weihnachtsfeiertage. Wer online einen evangelischen Gottesdienst besuchen möchte, wird in der Internet-Datenbank auf der Seite der EKD fündig. Unter "weihnachtsgottesdienste.de" findet sich eine Auswahl an Angeboten aus den 20 evangelischen Landeskirchen.