Wenn Michael Breimeir in sein Warenlager schaut, ist da in bestimmten Bereichen eine erschreckende Leere. Kühe sind nur noch vier da. Und die Dinosaurier? In Teilen ausgestorben.

Von Jan Schmidbauer, Augsburg

Sieben Wochen vor Weihnachten betritt der Augsburger Spielzeug-Großhändler Michael Breimeir das Warenlager seiner Firma und ahnt schon, wo es eng werden könnte. Er geht vorbei an Euro-Paletten und Gabelstaplern, vorbei an Hochregalen mit Puzzle-Sets, Modellautos und Gesellschaftsspielen, vorbei an Mitarbeiterinnen, die Pakete für den nächsten Lkw fertig machen. Kurz vor dem Ende der Halle biegt er links ab, in eine der Problemzonen.