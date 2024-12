(SZ) Was die Disziplin der Schneebeschwörung angeht, hat der aus Münster stammende Musikvirtuose Götz Alsmann Maßstäbe gesetzt. Denn seine Version des Winterklassikers „Let It Snow!“, eingespielt mit der WDR-Big Band, ist insofern realistisch, als sie Schneefall nicht als gegeben ansieht, sondern ihn lediglich herbeisehnt. „Jeder Christbaum denkt sich leis: Ich wär so gerne mal weiß“, heißt es zu Beginn des schönen Liedes, aber weil das Wetter nun mal macht, was es will, geht der Tanne in Alsmanns Interpretation bald hörbar die Geduld aus: „Jeder Christbaum denkt sich ganz leis: Ich wär so gerne mal weiß – zum Kuckuck!“ Das liegt ganz auf einer Linie mit den allermeisten Menschen in Deutschland , die es begrüßen würden, endlich mal wieder weiße Weihnachten zu erleben. Mal wieder? Ja, wer tief in sich geht, mag glauben, dass Schnee an Weihnachten früher üblich gewesen sei. Aber dieses Erinnern ist Erinnern aus zweiter Hand. Reklamespots reden einem das ein, Schneekugeln verwirbeln die Sinne. Tatsächlich hat es zu Weihnachten vor 14 Jahren das letzte Mal flächendeckend in Deutschland geschneit. Und davor auch eher selten.

Weiße Weihnachten sind nicht mal Schnee von gestern. Und vereinzelte Schneeschauer sind nicht das, was Menschen und Christbäume sich in ihren Träumen herbeifantasieren. „Für jeden offnen Mund eine Flocke“, wie von der hervorragenden Band Erdmöbel verfügt, ist zwar mengenmäßig schon ganz ordentlich, aber im Endergebnis doch viel zu wenig. Wie in der Politik, wo Parteichefs permanent Geschlossenheit fordern, zählt auch in Schneefragen Geschlossenheit. Die geschlossene Schneedecke sollte an einem perfekten Winterweihnachtswundertag zentimeterdick und glitzernd auf allem ruhen, was im Weg liegt. Und sie sollte gleich auch noch die Geräusche des Alltags aufsaugen. Niemand da, der hektisch heranrast oder wichtigtuerisch herbeimarschiert. Stattdessen nur noch das schwer beruhigende Knirschen von Schritten im Schnee.

Was ein junger Mensch am Schnee so mag: Ihn aufzuheben und zu Bällen zu kneten – damit aber die Geschlossenheit der Schneedecke zu zerstören. Das ist der Augenblick, in dem man merkt, dass man kein ganz junger Mensch mehr ist: Wenn die Schneeballschlacht auf einmal egal ist – und einem stattdessen die unversehrte Schneedecke heilig zu werden beginnt. Holden Caulfield hat diesen Moment im „Fänger im Roggen“ beschrieben. Er hatte einen Schneeball bereits fertig geknetet. Und dann? „Ich begann ihn zu werfen. Auf ein Auto, das auf der anderen Straßenseite geparkt war. Aber ich änderte meine Meinung. Das Auto sah so schön und weiß aus.“ Wahrscheinlich ist genau das der Grund, warum alle den gnädig verhüllenden Schnee an Weihnachten herbeisehnen: um einen Augenblick lang den trostlosen Anblick der Welt nicht ertragen zu müssen.