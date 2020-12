Kurz vor dem Weihnachtsfest mehren sich die Stimmen, die wegen der hohen Corona-Infektionszahlen vor einem Besuch von Feiertagsgottesdiensten abraten. "In diesem Jahr sollten Präsenzgottesdienste bundesweit untersagt werden", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte, er traue den Menschen zu, selbst eine verantwortungsbewusste Entscheidung zu treffen. "Ist das in diesem Jahr angebracht oder ist es nicht angebracht? Ich traue den Menschen dort eine klare Entscheidung zu", sagte Ziemiak am Mittwoch im Interview bei ntv. Bisher hat sich kein verantwortlicher Landespolitiker für Verbote ausgesprochen. Die beiden großen Kirchen () sehen die Gemeinden vor Ort in der Verantwortung, über die wenigen geplanten Präsenzgottesdienste an Weihnachten zu entscheiden.