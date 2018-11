23. November 2018, 08:13 Uhr AfD-Politikerin verlässt Schweiz Alice Weidel kehrt freiwillig zurück

Von Charlotte Theile , Biel

Wer sich die Schweiz als Naturidyll vorstellt, als heile Alpenwelt, in der blonde Kinder auf braune Kühe treffen, war vermutlich noch nie in Biel. Die Stadt markiert die Grenze zwischen deutschsprachiger und französischer Schweiz - sie ist die einzige offiziell zweisprachige Stadt des Landes und hat, neben einer mittelalterlichen Altstadt, Bergen und einem malerischen See, viele Sozialhilfeempfänger und einen hohen Ausländeranteil. Dass die 39-jährige AfD-Politikerin Alice Weidel, die mit einer schweizerischen Filmproduzentin zusammenlebt, sich Biel als Wohnort ausgesucht hat, erstaunt wenig. Weidels Partnerin und ihre beiden Kinder sind dunkelhäutig, im multikulturellen Biel fallen sie überhaupt nicht auf. Im Gegenteil.

Das Haus in der Bieler Innenstadt, in dem das Paar vor einigen Jahren eine Eigentumswohnung erworben hat, liegt günstig - weder die städtische Kindertagesstätte noch der Bahnhof sind weit entfernt, zum Supermarkt und zur Bibliothek sind es nur einige Schritte. Ein Café wirbt mit dem Slogan "Ouvert le Sonntag!", die Kindergartengruppen, die Hand in Hand vorbeiziehen, sind zweisprachig und bunt gemischt. Selbst die Graffiti, die am Spielplatz vor Weidels Haus prangen, sehen freundlich aus.

Bei den Einwohnern von Biel dagegen hat die Regenbogenfamilie schon länger einen schweren Stand. "Seit ich weiß, wo Alice politisch steht, würde ich sie nicht mehr einladen", sagt ein Nachbar. Früher habe er das lesbische Paar dagegen "total cool" gefunden. Er berichtet von der modern eingerichteten Wohnung - dann sagt er, mehr zu sich selbst: "Aber vielleicht ist es nicht schlecht, dass sie jetzt wegziehen." Vor Kurzem hätten Interessenten die Eigentumswohnung angeschaut, die Familie wolle die Stadt verlassen.

Alice Weidel, ihre Lebensgefährtin und die Kinder werden demnach nach Berlin ziehen. Was auf den ersten Blick Sinn ergibt - als Abgeordnete im Bundestag verbringt Weidel viel Zeit in der deutschen Hauptstadt -, ist auf den zweiten Blick eine Kapitulation. Schließlich hatte Weidel stets betont, dass sie sich in der Schweiz wohlfühle, dass der Rückzugsort am See, in einer Stadt, in der sie selten erkannt werde, für sie und ihre Familie wichtig sei. Nun, da Weidel (ausgerechnet wegen einer Spende aus der Schweiz) unter Druck ist, wäre ein solcher Ort ideal. Denn die Affäre geht weiter: Am Donnerstag wurde bekannt, dass der baden-württembergische AfD-Landeschef Ralf Özkara, der Weidels Rücktritt thematisiert hatte, inzwischen selbst zurückgetreten ist.

Neben der Verbundenheit zur Schweiz - 2017 sagte Weidel, sie wolle die AfD zu einer deutschen Version der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei machen - deutet auch die Eigentumswohnung darauf hin, dass die Familie andere Pläne hatte, sich die Schweiz bewahren wollte.

Weidel hat es nicht leicht

Doch das Leben in Biel war für Weidel zuletzt nicht einfach. In der politisch eher linken Kulturszene, in der sich das Paar seit Jahren bewegt hatte, stieß sie auf immer größere Ablehnung. Im vergangenen Sommer wurde der AfD-Politikerin bei einem Fest am See mitgeteilt, dass der Anlass der Feier, auf der sie ihr Bier trinke, mit ihren politischen Überzeugungen nicht zusammengehe. Weidel soll das Fest sofort verlassen haben. Weder diese Episode noch die möglichen Umzugspläne ihrer Familie wollte Weidel kommentieren.

Nun, da in Biel durchsickert, dass Weidel nicht mehr lange bleiben wird, sind viele erleichtert. "Sie passt einfach nicht in eine Stadt, in der 130 Sprachen gesprochen werden und Menschen aus allen Ländern zusammenkommen", sagt ein Kulturmanager. Eine Frau, die wie Weidel Kinder hat, sagt nur: "Endlich. Eine gute Nachricht für Biel."

Dass das lesbische Paar auch eine andere Seite hatte, Kontakt mit Flüchtlingen pflegte, die Kinder in die städtische Kita brachte und an einer guten Nachbarschaft interessiert war, ist für viele nur noch Grund zum Kopfschütteln. "Das geht hier niemand in den Kopf, wie sie mit diesen Widersprüchen lebt", heißt es immer wieder. Schließlich macht die AfD nicht nur gegen Ausländer Stimmung, sondern auch gegen Homosexuelle, Kinderkrippen und staatliche Kulturförderung.

In Biel hat man sich damit abgefunden, das "Rätsel Alice Weidel" nicht lösen zu können. "Manchmal habe ich das Gefühl, die wissen selbst nicht, wer sie sind", sagt ein Kulturschaffender. Dann zuckt er die Achseln. "Das ist nicht mehr unser Problem."