Von Roland Preuß

Diese scheinbaren Unterschiede in der Nahost-Politik will Alice Weidel jetzt nicht so stehen lassen. „Keine deutschen Waffen nach Israel“, sagt die AfD-Chefin, das sei ihre Linie. Und schon hat sie einen weiteren Köder Richtung BSW ausgeworfen. Denn deren Chefin hat gerade dasselbe gefordert. Nur die Begründungen sind unterschiedlich. Sahra Wagenknecht will die Israelis mit einem Lieferembargo zum Waffenstillstand und Verhandlungen mit den Palästinensern drängen, Weidel meint, man habe ja nicht einmal genug Waffen, das eigene Land zu verteidigen. Da zumindest könnte man sich einigen.