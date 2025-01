Von Roland Preuß, Halle

Es soll jetzt laufen wie bei Donald Trump. „Ich liebe Euch alle“, ruft Alice Weidel von der Bühne. Dann deutet sie mit dem Zeigefinger ins Publikum, beugt sich leicht nach vorne und blickt ihrem Finger hinterher. Ganz so wie es der US-Präsident gerne tut, I love you all, behauptet dieser regelmäßig. Es wird an diesem Nachmittag nicht die einzige Anleihe der AfD-Kanzlerkandidatin beim großen Geistesbruder aus den USA bleiben. Trump ist die große Welle aus dem Westen, auf der Weidel surfen will.