Wer in Deutschland wirklich Macht hat und auch die Bundeswehr einnorden kann, das ist das Grünflächenamt der Stadt Berlin. Da feiert die Bundesrepublik das 70-jährige Bestehen der Bundeswehr, aber die Truppe klagt über allzu strenge Auflagen, etwa beim Aufbau von Tribünen auf der Fläche zwischen Kanzleramt und Bundestag. Nur eine für die Hauptgäste wurde erlaubt. Es wird nun nicht bei allen Grünflächen der Stadt so auf das Wohlergehen geachtet. Jedoch tut die Einschränkung der feierlichen Stimmung keinen Abbruch, bis auf eine etwas eingeschränkte Sicht für einige Zuschauer.