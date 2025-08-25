Symbolträchtiger könnte der Ort nicht sein, den Bundeskanzler Friedrich Merz ( CDU ) für die Kabinettssitzung an diesem Mittwoch gewählt hat. Die Bundesregierung tagt erstmals seit den Tagen des Kalten Krieges wieder im Verteidigungsministerium. Das soll unterstreichen, wie ernst die schwarz-rote Koalition die Bedrohung aus Russland nimmt. Beschlossen werden sollen, teilte das Verteidigungsministerium mit, „wichtige Gesetzesvorhaben für die weitere Stärkung der Bundeswehr “. Das Herzstück: ein neues Gesetz über den Wehrdienst . Ausgerechnet über dieses Vorhaben aber ist ein heftiger Streit in der Koalition entbrannt.

Gegen die Vorlage von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), die auf Freiwilligkeit setzt, legte Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) nach SZ-Informationen zunächst sogar einen „Leitungsvorbehalt“ ein, der allerdings am Montagabend aufgehoben wurde. Das Auswärtige Amt teilte mit: Die Punkte, die für die ursprüngliche Einlegung maßgeblich waren, konnten in heutigen Gesprächen geklärt werden. Der Entwurf könne nun im Kabinett beschlossen werden. Zuerst hatte die Welt über den Leitungsvorbehalt berichtet.

Die Union will nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen

Aus Sicht von Wadephul und der Unionsfraktion im Bundestag stellt die Vorlage von Pistorius den nötigen Aufwuchs der Bundeswehr von 180 000 auf bis zu 260 000 Soldaten nicht sicher. Zumal auch die Zahl der Reservisten deutlich wachsen soll, um auf eine Gesamtstärke von 460 000 zu kommen. Traditionell verpflichtet sich ein Teil der Wehrdienstleistenden als Berufs- oder Zeitsoldaten – und alle werden zu Reservisten. Pistorius seien die Bedenken der Union seit Wochen bekannt, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Norbert Röttgen, der Süddeutschen Zeitung.

„Jetzt geht es darum, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands sicherzustellen. Das geht nicht nach dem Prinzip Hoffnung. Auf dieses Prinzip ist der Gesetzentwurf von Pistorius gebaut“, kritisierte er. Mit seinem Leitungsvorbehalt hätte Wadephul einen Kabinettsbeschluss äußerstenfalls aufhalten können. Allerdings galt es als unwahrscheinlich, dass die Koalition in einer so wichtigen verteidigungspolitischen Frage eine derartige Eskalation riskieren würde. Zentral für Wadephul dürfte gewesen sein, seine Bedenken anzumelden. Die Union dürfte im parlamentarischen Verfahren auf ihrer Kritik beharren - und auf Nachbesserungen pochen.

Knackpunkt ist seit Wochen die Frage, ob das auf Freiwilligkeit setzende Modell von Pistorius ausreichend ist, um neue Nato-Vorgaben beim Personal wegen der Bedrohungslage mit Russland zu erfüllen. In der Bundeswehr gibt es da erhebliche Zweifel, die Union hätte gerne einen Automatismus für den Fall, dass bestimmte Zielvorgaben nicht erfüllt werden. Ohne weiteren Bundestagsbeschluss könnten dann direkt verpflichtende Elemente greifen, um eine bestimmte Zielvorgabe bei den Wehrdienstleistenden pro Jahr zu erreichen. Besonders geeignete Kandidaten würden so zum Pflichtdienst herangezogen. Einen solchen Automatismus hat der SPD-Bundesparteitag Ende Juni allerdings abgelehnt.

Der neue Wehrdienst soll freiwillig sein

Das von Pistorius geplante Modell sieht nun ein mehrstufiges Verfahren vor. Zunächst soll der neue Wehrdienst freiwillig sein und sich an Frauen und Männer richten. Er soll ab 1. Januar 2026 in Kraft treten. Alle, die 18 Jahre alt werden, bekommen Post von der Bundeswehr mit der Aufforderung sich zu Bildungsabschlüssen, sonstigen Qualifikationen, Interessen, der körperlichen Fitness und zur Bereitschaft zu äußern, ob sie so einen Dienst antreten wollen. Vorgesehen ist, dass alle so eine Erklärung abgeben müssen, die nach dem 31. Dezember 2007 geboren wurden, er betrifft also alle Jahrgänge ab 2008. Männer müssen antworten, bei Frauen ist es freiwillig.

Die Bundeswehr erhielte so auch wieder eine systematische Wehrerfassung für den Spannungs- und Verteidigungsfall, um dann im großen Stil Wehrpflichtige einziehen zu können. Zudem soll ab spätestens 2028 wieder eine Musterung für alle eingeführt werden, also auch für die, die keinen freiwilligen Dienst leisten wollen. Der Union ist das zu spät, das war ein zentraler Kritikpunkt auch von Wadephul. Dieser körperliche Eignungstest wurde früher in den 52 Kreiswehrersatzämtern durchgeführt, nun soll er in den Karrierecentern der Bundeswehr stattfinden.

So soll ein konkreteres Lagebild ermöglicht werden, wie viele Wehrpflichtige wirklich für einen Wehrdienst zur Verfügung stehen. Dies ermögliche auch einen Zeitgewinn, „wenn die verpflichtende Heranziehung zum Grundwehrdienst aktiviert werden muss, weil dann bereits Musterungsdaten zur Verfügung stehen und nicht erst in dieser Situation erhoben werden müssen“, heißt es im Entwurf. Es wird mit rund 300 000 zu musternden Männern pro Jahr gerechnet. Ziel ist, mindestens 10 000 Wehrdienstleistende zusätzlich pro Jahr zu gewinnen. Helfen soll dabei auch ein höherer Sold.

Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) wandte sich bei einem Besuch in der Ukraine gegen Verschärfungen im Gesetzentwurf. Pistorius habe deutlich gemacht, dass er auch mit einem Programm zur Attraktivitätssteigerung dafür sorgen werde, dass der Dienst bei der Bundeswehr noch attraktiver werde. „Ich bin wirklich überzeugt, dass es jetzt zunächst erst mal der richtige Weg ist, auf Freiwilligkeit zu setzen“, sagte Klingbeil.