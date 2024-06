Bundeswehr:Pistorius stellt neues Wehrdienst-Modell vor

SZ Plus Verteidigungsminister : Es ist wichtig, "auch wenn es Lücken in unsere eigenen Bestände reißt"

In Mecklenburg-Vorpommern besucht Boris Pistorius eine Ausbildungsmission ukrainischer Soldaten am "Patriot"-System - und kündigt wegen der Lieferung an die Ukraine die Bestellung neuer Flugabwehrsysteme für Deutschland an.

Von Sina-Maria Schweikle