Der Minister schleicht sich durch den Hintereingang hinein, in einer grünen Mappe trägt Boris Pistorius ein Konzept, das er seit Wochen groß angekündigt hat. Die Sitzung des Verteidigungsausschusses im Raum 2700 des Paul-Löbe-Hauses läuft da seit einer knappen Stunde, der FDP-Politiker Marcus Faber ist gerade als Nachfolger der in das Europaparlament wechselnden Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Faber ist ebenso wie seine Vorgängerin ein Druckmacher, was eine noch stärkere Unterstützung der Ukraine anbelangt. Und Pistorius wird nicht müde zu warnen, dass Wladimir Putin sich bald auch gegen Nato-Staaten wenden könnte. Deshalb ist er gekommen, Punkt 10 der Tagesordnung lautet: „Bericht des Bundesministers der Verteidigung zum neuen Wehrdienst“.

Schnell zeigt sich aber: Viele Fragen sind noch offen. Abgeordnete schicken von drinnen entsprechende Fragezeichen-Emojis. Pistorius sieht das Konzept ohnehin nur als Startpunkt einer Debatte, um das Land auch personell wieder „kriegstüchtig“ zu machen, was er schon mehrmals als Ziel formuliert hat. In seinem Konzept zum Wehrdienst wird die Gefahrenlage betont: „Wir gehen davon aus, dass Russland trotz des Angriffes gegen die Ukraine und der dortigen Verluste bis 2029 in der Lage ist, Nato-Territorium anzugreifen.“

Für die Landes- und Bündnisverteidigung brauche es langfristig daher „einen Verteidigungsumfang von rund 460 000 Soldatinnen und Soldaten“ – zusammengesetzt aus mehr als 200 000 aktiven Streitkräften und aus Reservisten. Da aber die Wehrpflicht in Deutschland 2011 ausgesetzt wurde, gibt es kaum noch neue Reservisten, viele sind zu alt, von anderen hat man keine Adresse mehr, weil die Aktenführung vernachlässigt wurde. Pistorius nennt das Ziel, 200 000 zusätzliche Reservisten zu gewinnen.

Wer den Fragebogen verweigert, dem droht ein Bußgeld

Erster Schritt, um das Problem anzugehen: Alle Männer eines Jahrgangs, der 18 Jahre alt wird, sollen verpflichtend einen Online-Fragebogen ausfüllen, so der Plan. Sie sollen Angaben zur körperlichen Fitness machen und vor allem Auskunft geben, ob sie überhaupt zur Bundeswehr wollen. Oder ob sie sich alternativ auch einen Dienst in zivilen Organisationen vorstellen können. Wird der Fragebogen nicht ausgefüllt, kann ein Bußgeld drohen – wie hoch das sein soll, ist noch offen. Frauen sollen den Fragebogen auch bekommen. Für sie bliebe die Beantwortung aber freiwillig. Wer im Fragebogen seine Bereitschaft zum Dienst erklärt, soll danach keinen Rückzieher mehr machen können, sagt Pistorius später bei einer Pressekonferenz: „Pacta sunt servanda. Wer sich verpflichtet, verpflichtet sich.“

Der Verteidigungsminister will mit dem Fragebogen pro Jahrgang 700 000 junge Leute erreichen und hofft auf 400 000 Rückläufer. In einem zweiten Schritt sollen von denen, die freiwillig zur Bundeswehr wollen, einige Zehntausend zur medizinischen Musterung gebeten werden – diese Musterung will Pistorius gerne verpflichtend machen. Anschließend wählt die Bundeswehr aus den Gemusterten die Geeignetsten aus. „Es erfolgt also eine Auswahl nach Qualitätskriterien“, heißt es im Konzept. Pistorius nennt sein Modell daher „Auswahlwehrdienst“.

So könnten im ersten Jahr, am besten schon 2025, zusätzlich rund 5000, später dann etwa 10 000 freiwillig Wehrdienstleistende gewonnen werden. Im Prinzip ist es eine Fortentwicklung des bereits bestehenden freiwilligen Wehrdienstes, den derzeit etwa 10 000 junge Männer und Frauen im Jahr ableisten.

Die Wehrdienstleistenden können entscheiden, ob sie einen sechsmonatigen Grundwehrdienst leisten oder sich für bis zu 23 Monate verpflichten. Bei der Rekrutierung sollen noch zu entwickelnde Anreizsysteme helfen, etwa ein kostenloser Führerschein bei der Bundeswehr oder ein Rabatt beim Numerus clausus für Studienfächer. Aber auch die Finanzierung zusätzlicher Ausbilderstellen und des zur Auswertung der Fragebögen nötige Personals ist bisher ungeklärt.

Beim schwedischen Modell können Kandidaten zwangsverpflichtet werden

Einziges Pflichtelement ist zunächst der Fragebogen und die Wehrerfassung für Männer. Das ist der große Unterschied zum Modell in Schweden, an dem sich der SPD-Politiker Pistorius orientiert. Wird dort eine bestimmte Soll-Zahl an Freiwilligen verpasst, können geeignete Kandidaten auch zwangsverpflichtet werden. Pistorius betont, man setze vor allem auf Freiwilligkeit, im Bedarfsfall seien aber auch verpflichtende Elemente denkbar. Doch das ist in der Ampelkoalition kaum mehrheitsfähig. Kanzler Olaf Scholz und führende SPD-Vertreter haben zur Maßgabe gemacht, dass niemand – in Friedenszeiten – zur Bundeswehr müsse, der da nicht hinwolle. Und der zum linken Flügel gehörende Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff sagt auf SZ-Anfrage, es gebe eine klare rote Linie für Pistorius: „Alles, was über eine Freiwilligkeit und Anreize hinausgeht, etwa eine Musterungspflicht für den Bedarfsfall, ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel.“

Auch die Partner in der Ampelkoalition bremsen. So betont der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller nach der Präsentation der Pläne im Ausschuss: „Wenn es an eine Wehrpflicht light geht, dass man Menschen nach irgendwelchen Kriterien auswählt und verpflichtet, einen Wehrdienst zu machen, wird es mit den Freien Demokraten schwierig.“ Pistorius hat zunächst zweierlei im Blick: Der Fragebogen soll junge Menschen dazu bringen, sich überhaupt einmal mit der Frage auseinanderzusetzen, ob sie zu so einem Dienst bereit sind. Und zum anderen ist es der Einstieg zurück in eine systematische Wehrerfassung. Die Wehrpflicht ist 2011 von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung lediglich ausgesetzt worden, tritt aber nach derzeitiger Regelung wieder in Kraft, wenn der Bundestag einen Spannungs- und Verteidigungsfall feststellt.

Bevor die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, hatte sich ein Prozentsatz der Wehrdienstleistenden im Anschluss als Zeit- oder Berufssoldat verpflichtet. Vor allem sicherte die Grundausbildung vieler eine quantitativ und qualitativ starke Reserve. Mit Pistorius’ Plan verbindet sich nun auch die Hoffnung, wieder mehr neue Berufssoldaten zu gewinnen und die Reserve zu stärken. In der Pressekonferenz betonte Pistorius, im Verteidigungsfall könne man derzeit mangels Wehrerfassung nicht genug Soldaten mobilisieren. „Das ist ein unhaltbarer Zustand.“

Das Ganze könnte ohne eine Grundgesetzänderung umgesetzt werden. Für den Plan wäre aber eine Erweiterung des Wehrpflichtgesetzes nötig. Mit dem Beschluss zur Aussetzung 2011 waren sämtliche Strukturen, auch für die Wehrerfassung und die Musterung in den Kreiswehrersatzämtern, zerschlagen worden. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Pistorius im Februar bereits die grundlegenden Probleme skizziert: Eine sofortige Rückkehr zur alten Wehrpflicht sei schon deshalb nicht möglich, weil Kasernen, Ausbilder und Material fehlen. Immerhin besteht ein Jahrgang 18-Jähriger derzeit aus rund 400 000 Männern.

Um Frauen zu verpflichten, müsste das Grundgesetz geändert werden

Ein anderes Problem: Der Rechtsrahmen muss passen, Stichwort Wehrgerechtigkeit. Wenn einige Männer mit einem neuen Wehrdienstmodell verpflichtend gezogen werden, andere nicht, würde es Klagen geben. Juristisch ebenfalls umstritten dürfte es sein, wenn eine Pflicht nicht auch für Frauen gelten würde. Am Rande der Sitzung des Verteidigungsausschusses haben mehrere Abgeordneten darauf hingewiesen, dass sie bereit seien, das Grundgesetz so zu ändern, dass die derzeit ausgesetzte Wehrpflicht künftig auch für Frauen gelten könnte. Dafür wäre im Bundestag eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Denn in Artikel 12 a des Grundgesetzes steht: „Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.“ Pistorius indes will diese heikle Frage vorerst nicht anpacken. In seinem Konzept wird betont, man werde in dieser Legislaturperiode keine Dienst- und auch keine Wehrpflicht für Frauen einführen.

Die Union ist hingegen für eine Dienstpflicht, die bei der Bundeswehr oder in zivilen Organisationen abgeleistet werden kann, wovon sie sich neue Nachwuchskräfte für den Zivil- und Katastrophenschutz erhofft. „Das war sehr dünn und vage für ein Projekt, das der Minister seit einem Dreivierteljahr ankündigt“, kritisiert die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler. „Das Modell hinterlässt mehr Fragen, als dass es eine Klarheit gibt.“ Auch was die Kosten betreffe. Am Ende handele es sich lediglich um eine Aufstockung des freiwilligen Dienstes, „was nur anders heißen soll, damit der Minister sein Gesicht nicht verliert“. Der CSU-Politiker Florian Hahn sagte, Pistorius habe mal ein Konzept für einen Pflichtdienst angekündigt. „Offensichtlich hat ihm der Bundeskanzler selbst und die Ampel die Luft rausgelassen.“

Zu Zeiten des Kalten Krieges hatte die Bundeswehr fast 495 000 Soldaten. Im Kriegsfall wäre die Truppe bei Mobilmachung von 800 000 Reservisten auf etwa 1,3 Millionen Soldaten gewachsen. Das war ein Kernelement der Abschreckungsfähigkeit. Pistorius betont: „Welche Bedeutung die Reserve hat, das sehen wir gerade in der Ukraine.“

Die Zahl der Bundeswehrsoldaten ist derzeit mit 180 517 auf den niedrigsten Stand seit 2018 gesunken. Daher soll nun auch zügig die Zahl der sofort einsatzbereiten Reservisten von 44 000 auf 60 000 erhöht werden. Aus Sicht des Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes, Oberst André Wüstner, wird das vorgestellte Modell für den „Auswahlwehrdienst“ kaum reichen. Er hätte sich zumindest eine generelle Pflichtmusterung gewünscht. „Unsere Bundeswehr schrumpft und überaltert, das gilt insbesondere auch für die Reserve.“ Er fordere seit 2018 eine konzeptionelle Planung der sogenannten Aufwuchsfähigkeit der Bundeswehr und sei froh, dass Pistorius der erste Minister sei, der das Problem tatsächlich zumindest angehe. „Obwohl er damit in der Regierungskoalition wirklich keinen Blumentopf gewinnt.“