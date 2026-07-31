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Endphase des Zweiten WeltkriegsRückzug der Radikalisierten

Lesezeit: 3 Min.

Durchhalteparolen: Deutsche Stellung  1945 in der von der Roten Armee eingeschlossenen ostpreußischen Stadt Königsberg.
Durchhalteparolen: Deutsche Stellung  1945 in der von der Roten Armee eingeschlossenen ostpreußischen Stadt Königsberg. Scherl/SZ Photo

Als die Wehrmacht 1944/45 von der Roten Armee Richtung Westen getrieben wurde, wendete sich die im Vernichtungskrieg angeeignete Gewalt gegen die eigene Bevölkerung, zeigt der Historiker Bastiaan Willems.

Rezension von Florian Keisinger

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Eines der eindrücklichsten und lesenswertesten Bücher über die deutschen Kriegsverbrechen im Osten zwischen 1941 und 1945 ist ein Roman: Jonathan Littells „Die Wohlgesinnten“. Das 2006 erschienene Werk wurde in Frankreich mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Erzählt wird die Geschichte des fiktiven SS-Offiziers Dr. Max Aue, der den Vernichtungskrieg im Osten aus nächster Nähe erlebt und 1945, im Zuge des vollständigen militärischen Zusammenbruchs, in das zerstörte Berlin zurückkehrt.

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Nach Kriegsende behaupteten viele Deutsche, nicht bei den Nazis mitgemacht zu haben. Doch die NSDAP durchdrang mit ihren angeschlossenen Organisationen alle Bereiche des Zusammenlebens, sagt der Historiker Dietmar Süß.

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