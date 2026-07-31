Als die Wehrmacht 1944/45 von der Roten Armee Richtung Westen getrieben wurde, wendete sich die im Vernichtungskrieg angeeignete Gewalt gegen die eigene Bevölkerung, zeigt der Historiker Bastiaan Willems.

Eines der eindrücklichsten und lesenswertesten Bücher über die deutschen Kriegsverbrechen im Osten zwischen 1941 und 1945 ist ein Roman: Jonathan Littells „Die Wohlgesinnten“. Das 2006 erschienene Werk wurde in Frankreich mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Erzählt wird die Geschichte des fiktiven SS-Offiziers Dr. Max Aue, der den Vernichtungskrieg im Osten aus nächster Nähe erlebt und 1945, im Zuge des vollständigen militärischen Zusammenbruchs, in das zerstörte Berlin zurückkehrt.