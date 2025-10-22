Zwischen Union und SPD zeichnet sich nach dem Eklat um das Wehrdienstgesetz ein Kompromiss ab. Aber ein früherer sozialdemokratischer Wehrbeauftragter sagt: Das wird nicht reichen.

Das Zeitfenster ist klein, aber aus Sicht von Boris Pistorius muss sein Projekt eines neuen Wehrdienstes zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Da für den 10. November eine Anhörung von Sachverständigen im Bundestag angesetzt ist, soll es bis dahin eigentlich eine Einigung geben. Der Verteidigungsminister ist nach dem Eklat um seinen Gesetzentwurf erst einmal nach Island, Kanada und Großbritannien gereist, um die militärische Zusammenarbeit zu stärken, so sollen Seefernaufklärer vom Typ P-8A Poseidon zur U-Boot-Jagd in Island stationiert und mit Kanada eine U-Boot-Kooperation aufgebaut werden. Daheim macht derweil die Lösungssuche Fortschritte.