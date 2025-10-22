Zum Hauptinhalt springen

Wehrdienst„Ein Losverfahren ist Tüddelkram“

Man müsse wissen, „wen wir im Notfall zur Verteidigung heranziehen können“, sagt das Verteidigungsministerium. Soldaten in Grundausbildung auf dem Truppenübungsplatz Munster.
Man müsse wissen, „wen wir im Notfall zur Verteidigung heranziehen können“, sagt das Verteidigungsministerium. Soldaten in Grundausbildung auf dem Truppenübungsplatz Munster. (Foto: Detlef Heese/Imago/epd)

Zwischen Union und SPD zeichnet sich nach dem Eklat um das Wehrdienstgesetz ein Kompromiss ab. Aber ein früherer sozialdemokratischer Wehrbeauftragter sagt: Das wird nicht reichen.

Von Georg Ismar, Berlin

Das Zeitfenster ist klein, aber aus Sicht von Boris Pistorius muss sein Projekt eines neuen Wehrdienstes zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Da für den 10. November eine Anhörung von Sachverständigen im Bundestag angesetzt ist, soll es bis dahin eigentlich eine Einigung geben. Der Verteidigungsminister ist nach dem Eklat um seinen Gesetzentwurf erst einmal nach Island, Kanada und Großbritannien gereist, um die militärische Zusammenarbeit zu stärken, so sollen Seefernaufklärer vom Typ P-8A Poseidon zur U-Boot-Jagd in Island stationiert und mit Kanada eine U-Boot-Kooperation aufgebaut werden. Daheim macht derweil die Lösungssuche Fortschritte.

Wehrdienst-Debatte
:„Pistorius kann mich jederzeit anrufen“

Nun diskutieren Union und SPD sogar über eine Wehrpflicht per Los. Doch die Generation, die wieder zum Bund soll, fühlt sich viel zu wenig gehört. Quentin Gärtner, Chef der Bundesschülerkonferenz, will ihr nun eine Stimme verleihen.

SZ PlusVon Georg Ismar

