Von kommendem Jahr an gibt es wieder Musterungen in Deutschland. Grundsätzlich soll das bald alle 18-jährigen Männer betreffen. Und auch Frauen bekommen vom Geburtsjahrgang 2008 an künftig einen Brief von der Bundeswehr . Sie können darauf antworten, Männer müssen.

Die Bundesregierung hofft, dass sich genügend Freiwillige zum Wehrdienst bereit erklären. Ist das nicht der Fall, soll sich der Bundestag mit einer möglichen „Bedarfswehrpflicht“ beschäftigen. Auch das umstrittene Losverfahren ist damit nicht vom Tisch. Wie der Wehrdienst konkret umgesetzt werden soll und ob das den Personalmangel der Bundeswehr lösen wird, darüber spricht in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Sina-Maria Schweikle, SZ-Redakteurin im Berliner Parlamentsbüro.

Weitere Nachrichten: EU-Parlament: EVP ändert mit rechtsextremen Stimmen Lieferkettengesetz; Wirecard-Aktionäre haben keinen Anspruch auf Schadenersatz.

Zum Weiterhören und -lesen:

Fragen und Antworten zur Wehrpflicht finden Sie hier.

Den Podcast „Wirecard: 1,9 Milliarden Lügen“ finden Sie hier.

Den Text zu den Retortenstädten in Großbritannien finden Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Aylin Sancak

Zusätzliches und zitiertes Audiomaterial: ZDF, Phoenix.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.