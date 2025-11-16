Das von der Regierung vorgestellte Wehrdienst-Modell stößt beim Wehrbeauftragten des Bundestages, Henning Otte, auf grundsätzliche Zustimmung. „Ich sehe diesen Kompromiss als jetzt gelungen an“, sagte Otte im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Als Zielmarke bei der Personalstärke der Truppe nannte er 260 000 aktive Soldatinnen und Soldaten sowie 200 000 Reservisten und Reservistinnen. „Das ist die Zusage an die Nato. Und das ist der Auftrag jetzt an die Politik“, machte der seit Mai dieses Jahres amtierende 57-Jährige deutlich. Der Wehrbeauftragten plädierte dafür, Abschreckung glaubhaft zu machen, „quasi kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen“.