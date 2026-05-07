Seit Januar verschickt die Bundeswehr Fragebögen an 18-jährige Männer, um ihre Bereitschaft für den Wehrdienst zu prüfen. Bislang haben 72 Prozent der angeschriebenen Männer den Fragebogen beantwortet. Etwas mehr als jeder Vierte (28 Prozent) hat auf das Schreiben nicht reagiert, obwohl die Männer ab Jahrgang 2008 dazu verpflichtet sind. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstag unter Berufung auf Bundeswehr-Kreise. Der Bogen enthält Fragen zur Eignung und Bereitschaft, in der Bundeswehr zu dienen. Rund die Hälfte der Antwortenden habe Interesse signalisiert, den mindestens sechsmonatigen freiwilligen Wehrdienst zu leisten, hieß es weiter. Das bedeute jedoch nicht, dass sie es am Ende auch täten. Ausschlaggebend werde in vielen Fällen sein, ob es gelinge, den Interessenten einen möglichst heimatnahen Wehrdienst anzubieten.