Seit Januar verschickt die Bundeswehr Fragebögen an 18-jährige Männer, um ihre Bereitschaft für den Wehrdienst zu prüfen. Bislang haben 72 Prozent der angeschriebenen Männer den Fragebogen beantwortet. Etwas mehr als jeder Vierte (28 Prozent) hat auf das Schreiben nicht reagiert, obwohl die Männer ab Jahrgang 2008 dazu verpflichtet sind. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstag unter Berufung auf Bundeswehr-Kreise. Der Bogen enthält Fragen zur Eignung und Bereitschaft, in der Bundeswehr zu dienen. Rund die Hälfte der Antwortenden habe Interesse signalisiert, den mindestens sechsmonatigen freiwilligen Wehrdienst zu leisten, hieß es weiter. Das bedeute jedoch nicht, dass sie es am Ende auch täten. Ausschlaggebend werde in vielen Fällen sein, ob es gelinge, den Interessenten einen möglichst heimatnahen Wehrdienst anzubieten.
Aus dem Verteidigungsministerium verlautet, man wolle es nicht hinnehmen, dass sich Männer ihrer Antwortpflicht entzögen, sondern dem nachgehen. Hartnäckigen Verweigerern droht ein Bußgeld. Die Angeschriebenen haben für die Antwort einen Monat Zeit. Das Verteidigungsministerium hatte kürzlich mitgeteilt, bis zum 24. April hätten rund 194.000 Männer und Frauen das Anschreiben mit den Zugangsdaten zum Fragebogen erhalten. Aus positiven Antworten würden Musterungen und Assessments vorgenommen und Interessierte für konkrete Verwendungen eingeplant. Belastbare Analysen und repräsentative Ergebnisse würden im Sommer vorgestellt. Frauen sind anders als Männer nicht zu einer Auskunft verpflichtet. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist verpflichtet, halbjährlich Zahlen vorzulegen. Er will die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten bis 2035 von 186 000 auf 260 000 steigern - und jene der fest eingeplanten Reservisten von knapp 60 000 auf 200 000.