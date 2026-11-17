Die Bundeswehr hat ihr Ziel für den Personalaufbau im laufenden Jahr bereits im Oktober übertroffen. Zum Stichtag dienten rund 190 600 Soldatinnen und Soldaten in den Streitkräften, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Damit liege die Truppenstärke über dem im neuen Wehrdienstgesetz vorgegebenen Korridor von 186 000 bis 190 000 Männern und Frauen für 2026. „Wenn wir diesen Trend so fortsetzen können, brauchen wir absehbar keine zusätzlich verpflichtenden Elemente und keine Wehrpflicht“, erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ziel bleibe es, dass sich junge Menschen freiwillig für die Bundeswehr entschieden, um die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit zu stärken.