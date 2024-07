Wehrdienst:Eine Frage der Pflicht

Von Georg Ismar, Sina-Maria Schweikle, Berlin

Christian Lindner tauscht Anzug gegen Uniform und tritt an diesem Donnerstag als Major der Reserve bei der Luftwaffe zur Wehrübung an. Erst in Berlin-Gatow, dann geht’s zur Flugabwehrraketengruppe 61 im schleswig-holsteinischen Todendorf. Auch Schießübungen könnten anstehen. Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister kann dann aus erster Hand seine Vorstellungen zum Verteidigungsetat 2025 – und zu seinen roten Linien für das neue Wehrdienstmodell erläutern. Er steht gerade im Fokus von zwei Debatten, über die sie in der Bundeswehr nur bedingt glücklich sind – und gerade beim Thema Wehrdienst geht mitunter auch einiges durcheinander.