Der Hamburger SPD-Politiker Johannes Kahrs will nach Angaben des Spiegel Wehrbeauftragter werden und macht damit seinem Parteikollegen Hans-Peter Bartels Konkurrenz. Der Haushaltspolitiker Kahrs habe dem SPD-Fraktionsvorstand des Bundestags bereits seine Absicht bekundet, den Posten zu übernehmen. Demnach sagte Kahrs, um das Amt des Wehrbeauftragten bewerbe man sich nicht, man werde berufen. Der Wehrbeauftragte wird vom Bundestag in geheimer Wahl auf fünf Jahre gewählt. Derzeit hat Hans-Peter Bartels den Posten inne. Seine Amtszeit dauert noch bis Mai. Am Dienstag hatte Bartels sich auf Anfrage zu einer zweiten Dienstzeit bereit erklärt.