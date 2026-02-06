„Ich freue mich schon sehr auf den Mai“, sagt Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, am Donnerstagmorgen. Er sagt es bei einer Pressekonferenz, bevor er den gemeinsamen Rahmenvertrag mit dem DFB unterschreibt, der das Pokalfinale bis 2030 weiterhin an die Hauptstadt – die „Sportmetropole Nummer eins“ (Wegner) – bindet. Aber so oder so, wer könnte dem Mann die Sehnsucht nach dem Frühling verdenken?
Winter in BerlinWer führt hier wen aufs Glatteis?
Lesezeit: 3 Min.
Gefährliche Glätte und Barrieren aus Schnee quälen die Berliner seit Wochen, medienwirksam wird über Streusalz gestritten. Versagt die öffentliche Hand? Ganz so einfach ist es nicht.
Von Meredith Haaf, Berlin
Glosse: Das Streiflicht:Man nennt es Winter
Von wegen gescheiterte Stadt: Wie Berlins Verwaltung nach nur sieben Tagen ein Phänomen namens Glatteis erkannte und bereits über erste Gegenmaßnahmen nachdenkt.
Lesen Sie mehr zum Thema