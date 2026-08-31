Obwohl Kanada die von US-Präsident Donald Trump verfügte Umbenennung des Lake Ontario in „Lake America“ ablehnt, ist der neue Name auch auf Webseiten der Regierung der kanadischen Provinz Ontario aufgetaucht. Betroffen war unter anderem die Alkohol-Monopolbehörde LCBO. Der in der Provinz für Handel zuständige Minister erklärte auf X, einige Behördenseiten bezögen ihre Kartendaten direkt von Google Maps. Man überprüfe nun, wie der See als „Lake Ontario“ angezeigt werden könne. Google verwies darauf, dass sich die Entscheidung Trumps im offiziellen geografischen Namensregister der USA (GNIS) niederschlage. Dieses lege die Standards für offizielle US-Karten fest. Da Google Maps darauf basierend aktualisiert werde, bedeute dies für Nutzer in den USA, dass der Ontariosee dort als „Lake America“ ausgewiesen werde. Nutzern in Kanada werde weiterhin „Lake Ontario“ angezeigt, hieß es in einer Veröffentlichung von Google.