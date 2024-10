Von Januar 2025 an sinken die Leistungen für Asylbewerberinnen und -bewerber. In einer Wohnung lebende Alleinstehende erhalten 441 Euro statt bisher 460 Euro im Monat. Lebens- oder Ehepartnerinnen und -partner erhalten jeweils 397 Euro, Jugendliche und Kinder weniger. Das zuständige Bundesarbeitsministerium hat die neuen Sätze im Bundesgesetzblatt eben veröffentlicht. Anders als bei den Bürgergeld-Regelsätzen, die im kommenden Jahr auf dem heutigen Niveau bleiben, gibt es für die Asylbewerberleistungen keinen Besitzschutz. Sie sinken, weil die Inflation stärker zurückgegangen ist, als bei der letzten Erhöhung der Sätze Anfang dieses Jahres berechnet worden war. Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, erhalten einen Teil der ihnen zustehenden Leistungen in Form von Sachleistungen, etwa als Gemeinschaftsessen.