Wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit hat Ungarn den Anspruch auf EU-Hilfen in Milliardenhöhe verloren. Für die Freigabe des Geldes hätte das Land bis Ende 2025 Reformauflagen umsetzen müssen. Bei den nicht mehr verfügbaren Mitteln handelt es sich laut der Europäischen Kommission um mehr als eine Milliarde Euro, die zur Förderung strukturschwacher Gebiete vorgesehen waren. Die für 2023 vorgesehenen Gelder waren eingefroren worden, weil die Kommission zu dem Schluss gekommen war, dass das seit 2010 von Viktor Orbán regierte Ungarn verschiedene EU-Standards und Grundwerte missachtet. Die Verstöße betreffen etwa Defizite bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und Korruptionsbekämpfung, Interessenkonflikte sowie das Vorgehen der Staatsanwaltschaft. Im April 2026 wählen die Ungarn ein neues Parlament.