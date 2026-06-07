Der Bundestag sollte aus Sicht des Verbands der Familienunternehmer seine diesjährige Sommerpause ausfallen lassen, um die geplanten Reformen zu beraten und zu beschließen. Nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland schrieb Ostermann einen entsprechenden Brief an die Abgeordneten der schwarz-roten Regierungsfraktionen. Darin fordere sie, „dass die für das Reformpaket relevanten Ausschüsse im Sommer weiterarbeiten“. Ziel solle sein, dass der Bundestag noch im August die Reformgesetze in zweiter und dritter Lesung verabschieden könne. Die Regierungsfraktionen lehnen diesen Vorschlag ab. Es fänden regelmäßig Gespräche, Arbeitsgruppensitzungen und Koalitionsrunden statt, auch das Kabinett tage.