Tausende Stellen im Bundesfreiwilligendienst sind offenbar in Gefahr. Für den Jahrgang ab Sommer 2025 sind Bundesmittel bislang nicht freigegeben, was bei den anbietenden Organisationen zu großer Planungsunsicherheit führt. Träger, Einrichtungen, und junge Interessenten wüssten derzeit nicht, wie viele Freiwilligendienstplätze ab August besetzt werden könnten, erklärte Diakonie-Bundesvorständin Sozialpolitik Elke Ronneberger auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Freitag in Berlin. Der Freiwilligendienst stehe vor großen strukturellen Herausforderungen. Dies bestätigten auch andere Verbände. Nach Einschätzung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) „wird gerade bei den Freiwilligendiensten eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt und wichtige Strukturen zerstört, die wir nicht einfach wieder hochfahren können“. Und weiter: „Aufgrund der unklaren Haushaltslage können wir derzeit weniger Freiwilligendienstleistenden Plätze zur Verfügung stellen“, erklärte der Leiter Jugend und Wohlfahrtspflege beim DRK, Joß Steinke.Das zuständige Bundesfamilienministerium hatte die Planungsunsicherheit bestätigt. Das Ministerium habe bereits vor mehreren Wochen beim Bundesfinanzministerium die Bereitstellung zusätzlicher sogenannter Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2026 beantragt. „Seitdem warten wir auf eine finale Entscheidung“, erklärte ein Sprecher.