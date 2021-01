Nachdem sich an den Vortagen bereits die Staats- und Regierungschefs von China, Deutschland und Frankreich geäußert haben, tritt am Mittwoch um 12 Uhr Russlands Präsident Wladimir Putin beim Weltwirtschaftsforum auf. Wie seine Vorredner ist auch er nicht vor Ort im Schweizerischen Davos, sondern per Live-Übertragung zugeschaltet.

Themen haben sich im vergangenen Jahr genug angesammelt: Auch Russland ist von der Corona-Pandemie betroffen. Im Nachbarland Belarus kämpft Diktator Lukaschenko um seine Macht. Im Streit um den Oppositionellen Alexej Nawalny hat die EU Sanktionen gegen russische Führungspersönlichkeiten verhängt, Moskau reagierte seinerseits ebenfalls mit Sanktionen. Und zuletzt vereinbarte Putin mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden die Verlängerung des New-Start-Abkommens zur Abrüstung von Atomwaffen.