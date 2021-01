WEF:Von der Leyen dringt auf Naturschutz

In ihrer Rede beim Weltwirtschaftsforum warnt die Präsidentin der EU-Kommission vor neuen Pandemie-Gefahren durch Umweltzerstörung. Zudem ermahnt sie die Impfstoff-Hersteller und will die Sozialen Medien bändigen.

Schutz der Demokratie, Schutz der Natur, Vorbereitung auf die nächste Pandemie - Ursula von der Leyen hat durchaus überraschende Schwerpunkte gelegt bei ihrer Rede auf dem weltweit beachteten Weltwirtschaftsforum. Wenn Temperaturen weiter stiegen und mehr Natur verschwinde, dann seien neue Desaster und Pandemien absehbar, sagte die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union. "Wir müssen jetzt reagieren."

Von der Leyen erinnerte an einen Ebola-Ausbruch in Afrika, wo zuvor 80 Prozent des Waldes rund um den Ort des Ausbruchs zuvor gerodet worden war und die Tierwelt deshalb immer näher an die menschlichen Siedlungen heranrückte. "Wir müssen dringend unsere Natur beschützen", sagte 62-jährige CDU-Politikerin. Sie regte ein weltweites Abkommen für den Erhalt von Biodiversität an, ähnlich dem Pariser Klimaabkommen. Die Rückkehr der USA in das internationale Klimaabkommen begrüßte sie ausdrücklich.

Um künftig besser vorbereitet zu sein auf Pandemien à la Corona kündigte Von der Leyen ein "Bioabwehrprogramm" in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft an. Aktuell ermahnte sie eindrücklich die Impfstoff-Hersteller, ihren Verpflichtungen nachzukommen, nachdem die Europäische Union Milliarden die Unternehmen mit Milliarden unterstützt habe. Die EU liegt derzeit vor allem mit dem britisch-schwedischen Hersteller Astrazeneca im Streit, weil das Unternehmen ankündigte, zunächst wesentlich weniger Impfstoff zu liefern als angekündigt.

Ursula von der Leyen zeigte sich zudem "geschockt" vom Sturm auf das Kapitol von Anhängern Donald Trumps in Washington. Am 6. Januar waren hunderte Demonstranten in das Gebäude in Washington vorgedrungen, fünf Personen starben. Es gilt als schwerster Angriff auf Institutionen der Demokratie in der Geschichte der USA. In diesem Zusammenhang wies Von der Leyen auf "die dunkle Seite der digitalen Welt" hin. Die EU und ihre Verbündeten müssten die Demokratie gegen Hassreden und Fake News in den Sozialen Netzwerken und anderswo im Internet verteidigen. Es sei ein kleiner Schritt von einer Verschwörungstheorie zum Tod eines Polizisten.

Deshalb rief die EU-Kommissionspräsidentin die USA auf, zusammen ein Regelbuch zu erstellen, was in den Sozialen Netzwerken erlaubt ist und was nicht. Es könne nicht sein, dass etwas in der Offline-Welt strafbar sei, in der Online-Welt aber nicht. Internet-Unternehmen hätten eine Verantwortung, was auf ihren Plattformen stattfindet, mahnte Von der Leyen. Sie wies auf die Problematik hin, wenn die Plattform Twitter den Account von Ex-Präsident Donald Trump abschalte, denn ein solcher Eingriff in die Meinungsfreiheit dürfte nicht Privatunternehmen obliegen, sondern müsse mit Gesetzen geregelt werden.