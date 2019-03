12. März 2019, 15:10 Uhr Ungarn Bayern will von Orbán drangsalierte Uni unterstützen

Manfred Weber trifft sich heute mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in Budapest.

Dabei geht es um einen möglichen Ausschluss von Orbáns Fidesz-Partei aus der EVP.

Im Vorfeld des Treffens stellt Weber einer liberalen Universität die Finanzierung mehrerer Lehrstühle durch den Freistaat Bayern in Aussicht.

Von Julia Hippert und Wolfgang Wittl

Der Freistaat Bayern hat angekündigt, die von der Schließung bedrohte Zentraleuropäische Universität (CEU) in Budapest unterstützen zu wollen. "Wir würden uns dazu bereit erklären," sagte Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz.

Zuvor hatte Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl, in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung die finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. Weber ist auch stellvertretender Parteivorsitzender der CSU. "Ich möchte helfen, für die CEU Wege zu finden, damit sie ihre Arbeit fortsetzen kann", sagte Weber. Der Freistaat wolle einspringen, da die ungarische Regierung sich geweigert hatte, den rechtlichen Rahmen für den Weiterbestand der CEU zu garantieren.

Die mögliche Finanzierung der Lehrstühle durch Bayern geht auf die Initiative Webers zurück. Er ist mit der Idee wohl an Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) herangetreten. Die beiden Niederbayern kennen sich seit ihrer Zeit in der Jungen Union. Auch der Präsident der Technischen Universität München Wolfgang Herrmann ist ein klarer Befürworter, wie die TU der SZ bestätigt. Sowohl die Staatsregierung als auch die TU wollen ihre Zusage aber vom Ausgang der Gespräche Webers mit Orbán abhängig machen.

Es handelt sich dabei eher nicht um eine Herzensangelegenheit der Bayerischen Staatskanzlei. Vielmehr mutet es als Kehrtwende der bisherigen Position zu Orbán an. Horst Seehofer hatte als Ministerpräsident immer Nähe zu dem Ungarn demonstriert - unter anderem mit einer Einladung zur CSU-Klausurtagung ins Kloster Seeon im Januar 2018.

Wie die Unterstützung Bayerns praktisch umgesetzt werden soll, ist noch nicht klar. Zurzeit befindet sich der Sitz der CEU in Wien. Dorthin war die Universität auf Druck der ungarischen Regierung im vergangenen Dezember umgezogen. Zuvor war sie 26 Jahre in Budapest ansässig. Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident Viktor Orbán sieht den Gründer der CEU - den amerikanischen Milliardär George Soros - als einen Gegenspieler an. Ob die Universität nun mit bayerischer Unterstützung und auf das Bestreben Webers hin nach Ungarn zurückkehren kann ist noch unklar.

Orbáns Fidesz-Partei droht der Ausschluss aus der EVP

Bayern will zwei Lehrstühle im Bereich Governance bezahlen, also an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Technik. Ein dritter Lehrstuhl ist als Stiftungslehrstuhl angedacht, der an der TU koordiniert werden soll. "Wissenschaftsfreiheit ist für die EU elementar", sagte Weber der Augsburger Allgemeinen. "Es freut mich, dass die TU meine Initiative aufgegriffen hat."

Weber trifft sich an diesem Dienstag mit Orbán in Budapest. Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie ein möglicher Ausschluss Orbáns nationalistischer und EU-kritischer Fidesz-Partei aus der EVP verhindert werden kann. Weber hat Orbán im Vorfeld aufgefordert, seine EU-kritische Kampagne zu beenden und sich bei EU-Politikern, darunter Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, für deren Verunglimpfung auf Werbeplakaten zu entschuldigen.

Die EVP trifft sich am kommenden Mittwoch in Brüssel, um unter anderem über den weiteren Umgang mit der Fidesz-Partei zu entscheiden.