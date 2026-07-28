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Naher OstenAus Freundschaft ist Misstrauen geworden

Lesezeit: 4 Min.

Schon acht Mal war Israels Premier Benjamin Netanjahu bei US-Präsident Donald Trump zu Besuch. Doch die Stimmung zwischen den beiden hat sich merklich verschlechtert.
Schon acht Mal war Israels Premier Benjamin Netanjahu bei US-Präsident Donald Trump zu Besuch. Doch die Stimmung zwischen den beiden hat sich merklich verschlechtert. AFP

Israels Premier Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump marschierten zunächst Seite an Seite. Doch das Verhältnis hat sich merklich abgekühlt – was heißt das für den Krieg gegen Iran?

Von Peter Burghardt, Washington

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Wolodimir Selenskij hatte das Weiße Haus gerade verlassen, da traf Benjamin Netanjahu ein. Kaum fünf Minuten nach der Abfahrt des ukrainischen Präsidenten wurde am Dienstagvormittag Israels Premier bei Donald Trump vorstellig. Beide waren anlässlich der folgenden Trauerfeier für den kürzlich verstorbenen Senator Lindsey Graham in Washington, aber vor der Zeremonie in der Kathedrale hatten sie mit dem US-Präsidenten Kriege zu besprechen.

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