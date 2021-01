Von Christian Zaschke, New York

Anhänger von Donald Trump haben am Mittwoch das Kapitol gestürmt. Sie durchbrachen Polizeibarrieren und enterten Teile des Gebäudes. Dutzende Randalierer drangen ins Innere ein, wo sie mit Trump-Fahnen paradierten. Die Sicherheitskräfte waren komplett überfordert. Mitglieder des Kongresses, die zusammengekommen waren, um Joe Biden offiziell zum Sieger der Präsidentschaftswahl zu erklären, wurden dazu aufgefordert, sich zu verbarrikadieren und sich Gasmasken aufzusetzen. Es waren Bilder, wie man sie in den USA wohl noch nie gesehen hat.

Trump hatte seine Anhänger seit Wochen dazu aufgerufen, nach Washington zu kommen, um gegen das Wahlergebnis zu protestieren. Zehntausende waren diesem Aufruf gefolgt. Am Mittwoch hielt Trump in der Nähe des Weißen Hauses eine Rede, in der er seine Anhänger aufstachelte und dazu aufforderte, zum Kapitol zu ziehen. Er stellte zunächst sogar in Aussicht, selbst vors Kapitol zu kommen, zog es dann aber doch vor, in der Sicherheit des Weißen Hauses zu bleiben.

Die Polizei setzte Tränengas im Inneren des Gebäudes ein, um die Eindringlinge zu vertreiben. Rund um das Gebäude drängte sich ein Mob von Trump-Anhängern und attackierte Polizeiwagen und schlug Fenster ein. Die Polizei wirkte ratlos, während die Randalierer mehr und mehr Raum eroberten. Eine Demonstrantin wurde angeschossen. Diese Proteste sind die unmittelbare Folge davon, dass Trump seiner Basis seit zwei Monaten erzählt, er habe die Wahl in Wahrheit nicht verloren.

Detailansicht öffnen Erschreckende Folgen einer zerstörerischen Präsidentschaft: Randalierer verbreiten ihren Hass in der Rotunde des US-Kapitols. (Foto: Saul Loeb/AFP)

Zuletzt war seine Rhetorik zunehmend schärfer geworden. Er hatte seine Anhänger dazu aufgerufen, "stark" zu sein und zu "kämpfen". Es war immer nur eine Frage der Zeit, wann Trumps ewiges Zündeln zu einer Eskalation führen würde. An diesem Mittwoch war es so weit.

Eigentlich sollte es der Tag sein, an dem die Mitglieder beider Kammern des Kongresses offiziell die Stimmen der Wahlleute zählen. Am Ende dieses Prozesses hätte die offizielle Bestätigung Joe Bidens als Wahlsieger gestanden. Das wäre kein reibungsloser Prozess gewesen, weil einige Loyalisten sich Trumps haltlose Behauptungen zu eigen gemacht haben, es habe bei der Wahl Betrug gegeben, aber er wäre normalerweise nach längeren Debatten an sein friedliches Ende gekommen. Stattdessen wurde es ein Tag, der in die Geschichte der USA eingehen wird.

Dass seine Anhänger das Heiligtum der amerikanischen Demokratie gestürmt haben, erscheint fast wie ein logischer Kulminationspunkt der zerstörerischen Präsidentschaft von Donald Trump. Vier Jahre lang hat er seine Anhänger aufgewiegelt, und die letzten Tropfen gab er am Mittwoch ins Fass der Wut und des Wahns, das er so beständig gefüllt hat, indem er eine Rede hielt, die selbst für seine Verhältnisse überreich mit Verschwörungsmythen und Lügen gespickt war.

Er wiederholte sich fortwährend und stellte Behauptungen in den Raum, die mehrmals widerlegt worden waren, bisweilen ergaben seine Äußerungen schlicht keinen Sinn. Es war ein beängstigender, teils wirrer Auftritt und sicherlich einer, wie man ihn von einem amerikanischen Präsidenten selten, vielleicht noch nie gesehen hat. An einer Stelle benutzte er das Wort "Bullshit", das seine Anhängern umgehend im Sprechchor wiederholten.

"Heute ist nicht das Ende", rief Trump seinen Anhängern zu, "heute ist erst der Anfang." Diese feierten ihn unter anderem mit dem Sprechchor: "Wir lieben dich!" Dann versprach Trump, das Beste komme erst noch. Wie so oft bei diesem Präsidenten stellte sich das exakte Gegenteil als wahr heraus. Die USA haben am Mittwoch einen Tiefpunkt erlebt.

In seiner Rede hatte Trump seinen Vizepräsidenten Mike Pence offen zum Verfassungsbruch aufgefordert - dieser solle in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Senats die Ergebnisse mancher Bundesstaaten nicht anerkennen. Fast zur gleichen Zeit, während Trump diese ungeheuerliche Forderung aussprach, erklärte Pence im Kongress, dass er nicht die Befugnis habe, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl zurückzuweisen. Damit hatte er sich erstmals offen von Trump distanziert.

Eine gute Stunde später brach das Chaos sich Bahn, und Pence musste in Sicherheit gebracht werden. Auf dem Platz im Senat, vom dem aus er die Sitzung geleitet hatte, saß kurz danach ein Anhänger Trumps und ließ sich grinsend fotografieren. Was für ein Bild.