Der Mitschnitt eines vertraulichen Telefonats zwischen dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und Juri Uschakow, dem außenpolitischen Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, hat in Washington und weltweit für Irritationen und Unmut gesorgt und wirft erneut Fragen über die Unparteilichkeit der amerikanischen Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg auf. In dem von der Nachrichtenagentur Bloomberg veröffentlichten Wortlautprotokoll gibt Donald Trumps Gesandter seinem russischen Gesprächspartner Ratschläge für ein mögliches Telefonat der beiden Präsidenten und lädt den Kreml-Berater ein, Vorschläge für einen gemeinsamen „20-Punkte-Friedensplan“ zu machen.