Zohran Mamdani hat es in New York vorgemacht. Nun erhält wohl auch Washington eine linke Bürgermeisterin: Janeese Lewis George. Donald Trump gefällt das nicht, er stößt wieder Drohungen aus.

Sie standen an jeder Straßenecke, klopften an jede Haustür. Tausende Freiwillige waren in den vergangenen Wochen in Washington, D.C., unterwegs, um für Janeese Lewis George zu werben. So zahlreich und so begeistert wie für keine andere Kandidatin.