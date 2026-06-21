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Linksruck in US-StädtenEine demokratische Sozialistin regiert künftig die Hauptstadt der USA

Lesezeit: 2 Min.

Donald Trump hat gegen sie gewettert, die Wähler sagten: Jetzt erst recht. Der Sieg von Janeese Lewis George gibt den Linken in der Demokratischen Partei Auftrieb.
Donald Trump hat gegen sie gewettert, die Wähler sagten: Jetzt erst recht. Der Sieg von Janeese Lewis George gibt den Linken in der Demokratischen Partei Auftrieb. Foto: Elizabeth Frantz/REUTERS

Zohran Mamdani hat es in New York vorgemacht. Nun erhält wohl auch Washington eine linke Bürgermeisterin: Janeese Lewis George. Donald Trump gefällt das nicht, er stößt wieder Drohungen aus.

Von Charlotte Walser, Washington

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Sie standen an jeder Straßenecke, klopften an jede Haustür. Tausende Freiwillige waren in den vergangenen Wochen in Washington, D.C., unterwegs, um für Janeese Lewis George zu werben. So zahlreich und so begeistert wie für keine andere Kandidatin.

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Biografie über Zohran Mamdani
:Leg dich nicht mit Zohran an

Dem Superhelden-Charme erlegen: Der ersten deutschsprachigen Biografie über New Yorks jungen Bürgermeister Zohran Mamdani von Luzia Geier fehlt es leider an kritischer Distanz.

SZ PlusRezension von Viola Schenz

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