Nach einer weiteren Nachtsitzung scheint der US-Kongress nun doch Donald Trumps Wünschen zu folgen und dessen Haushalt zu billigen. Am Donnerstagmorgen Ostküstenzeit stand im Repräsentantenhaus in Washington die finale Abstimmung bevor, und es sah so aus, als würden sich die äußerst umstrittenen Ideen aus dem Weißen Haus auch in diesem Fall durchsetzen. „One Big Beautiful Bill“ nennt der Präsident seinen Finanzierungsplan. An diesem Freitag, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, will er das Ergebnis, Amerika und sich selbst feiern.