Muriel Bowser, Oberhaupt der amerikanischen Hauptstadt, kann wenig tun, wenn der US-Präsident Soldaten nach Washington schickt. Hier hat er die Verfassung hinter sich.

Von Reymer Klüver

Muriel Bowser ist vorsichtig geworden gegenüber diesem Präsidenten. Sie weiß, dass er sie nicht recht leiden kann. Das liegt wohl weniger an ihr selbst als an ihrer Rolle als oberste Repräsentantin einer Stadt, die er hasst: Donald Trump hat Washington, D. C., schon immer für ein „Hellhole“ gehalten, ein Drecksloch. Am Montag nun kündigte er an, als Reaktion auf die dort angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität die Polizei der Stadt dem Justizministerium zu unterstellen und 800 Soldaten der Nationalgarde in Washingtons Straßen zu entsenden. „Wir holen uns unsere Hauptstadt zurück“, sagte er triumphierend.