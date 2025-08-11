Der US-Präsident will die Polizei von Washington, D.C., unter direkte Kontrolle des Bundes stellen und die Nationalgarde schicken. Was steckt dahinter?

Von Max Fluder, München

Donald Trumps Botschaft an diesem Montagmorgen in Washington, D.C., ist simpel: „Wir holen uns unsere Hauptstadt zurück“, sagt der US-Präsident im Weißen Haus. Die Situation in Washington, D.C., sei außer Kontrolle, sagt Trump zu den Pressevertretern und in die Livestream-Kamera. Er spricht von „complete and total lawlessness“, einer kompletten Gesetzlosigkeit. Und weil die Umstände so dringlich seien, ein „public safety emergency“ herrsche, würde er nun einen „historischen Schritt“ wagen.