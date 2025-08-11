Donald Trumps Botschaft an diesem Montagmorgen in Washington, D.C. ist simpel: „Wir holen uns unsere Hauptstadt zurück“, sagt der US-Präsident im Weißen Haus. Die Situation in Washington sei außer Kontrolle, sagt Trump zu den Pressevertretern und in die Livestream-Kamera. Er spricht von „complete and total lawlessness“, einer kompletten Gesetzlosigkeit. Und weil die Umstände so dringlich seien, ein „public safety emergency“ herrsche, würde er nun einen „historischen Schritt“ wagen.
Einsatz der Nationalgarde in Washington, D.C.Trump nennt es „Tag der Befreiung“
Lesezeit: 3 Min.
Der US-Präsident will die Polizei von Washington, D.C. unter direkte Kontrolle des Bundes stellen und die Nationalgarde schicken. Was steckt dahinter?
Von Max Fluder, München
Schweiz:Die Bundespräsidentin, an die sich Donald Trump nicht erinnern kann
Karin Keller-Sutter hat die undankbare Aufgabe, mit dem US-Präsidenten über Zölle zu verhandeln. Was die Aufgabe erschwert: Mal kennt er sie, mal kennt er sie nicht.
Lesen Sie mehr zum Thema