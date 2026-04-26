Auf einem kurzen, verschwommenen Video, das US-Präsident Donald Trump auf Truth Social postete, ist zu sehen, wie ein Mann an Sicherheitsbeamten vorbei durch den Vorraum eines Hotels läuft. Dieser Mann wird wenig später festgenommen. Fotos zeigen, wie Cole A. mit nacktem Oberkörper in der Lobby des Washington Hilton liegt, in dem gerade das Korrespondenten-Dinner mit Trump stattfand. A. ist zu diesem Zeitpunkt bereits gefesselt.

Nach Polizeiangaben war der 31-Jährige offenbar als Gast in dem Hotel registriert. Cole A. soll demnach allein gehandelt haben. Weitere Verdächtige gebe es nicht. Der Polizei zufolge hatte der Angreifer eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich. Sowohl Präsident Donald Trump als auch die Sicherheitsbehörden erklärten, der Angreifer sei durch die Sicherheitsschleuse im Vorraum des Hotels gestürmt, bevor er von Beamten überwältigt und zu Boden gebracht werden konnte. Nach Polizeiangaben wurde der Mann selbst nicht von Schüssen getroffen. Unklar ist bislang, wie viele Schüsse von wem abgegeben wurden. Cole A. wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bundesbeamte durchsuchten das Haus des mutmaßlichen Schützen in Kalifornien.

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Wie der Secret Service mitteilte, sei A. „beim ersten Kontakt“ gestoppt worden. Er sei ein Feigling gewesen, der versucht habe, eine „nationale Tragödie“ herbeizuführen, sagte Matthew Quinn, der stellvertretende Direktor des Secret Service. Der mutmaßliche Angreifer habe die Sicherheitsvorkehrungen des Secret Service unterschätzt. Mehrere Anwesende hatten zuvor die Sicherheitsvorkehrungen kritisiert und die Frage aufgeworfen, wie der Mann überhaupt so weit kommen konnte. Im Zentrum der Ermittlungen dürfte auch stehen, wie es dem Verdächtigen gelang, die Waffen in das Hotel zu schmuggeln.

Das konkrete Ziel des Angreifers ist bislang unklar. Dem Sender CBS zufolge sagte der Verdächtige nach seiner Verhaftung zu Polizisten, er habe Vertreter von Trumps Regierung treffen wollen. Offiziell bestätigt ist das nicht. Auch das Motiv ist noch völlig offen.

Offiziell bestätigte Informationen zur Identität des Verdächtigen gibt es bislang wenige. Trump beschrieb ihn als einen „sehr kranken Mann“ aus Kalifornien. Laut einem CNN-Bericht lebt Cole A. in Torrance, einem Vorort von Los Angeles. Er soll Absolvent des California Institute of Technology sein, einer weltweit führenden Universität, die auf Natur- und Ingenieurwissenschaften spezialisiert ist. US-Medien berichten, A. habe dort 2017 ein Bachelorstudium im Fach Maschinenbau abgeschlossen. Laut öffentlichen Aufzeichnungen arbeitete er in Teilzeit als Lehrer und nebenbei auch als Videospielentwickler. Zudem meldete CNN, dass der 31-Jährige laut Aufzeichnungen der Federal Election Commission im Oktober 2024 25 Dollar an Kamala Harris’ Präsidentschaftskampagne spendete.

Am Montag soll Cole A. vor Gericht erscheinen. Das gab die zuständige Staatsanwältin Jeanine Pirro bekannt. Der Verdächtige werde wegen Verwendung einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie wegen tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten unter Einsatz einer gefährlichen Waffe angeklagt, sagte Pirro. Sie gehe davon aus, dass im Laufe der Untersuchung weitere Anklagepunkte hinzukommen. Die Person sei darauf aus gewesen, „so viel Schaden und Zerstörung wie möglich anzurichten“.

(Mit Material der Agenturen)