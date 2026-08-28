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Podcast „Ist das gerecht?“Die Krise linker Politik. Mit Hubert Wetzel

Lesezeit: 1 Min.

Hubert Wetzel zu Gast im Podcast "Ist das gerecht?"
Hubert Wetzel zu Gast im Podcast "Ist das gerecht?"
Jan A. Staiger
  • Warum wenden sich Menschen rechtspopulistischen Parteien wie der AfD zu? Im Podcast „Ist das gerecht?“ sprechen Ronen Steinke und Hubert Wetzel über den Industrieabstieg im Ruhrgebiet, verlorenen Stolz und politische Enttäuschung. Anhand unterschiedlicher Beispiele diskutieren sie, welche Alltagserfahrungen Menschen prägen – und warum Sozialdemokraten viele von ihnen nicht mehr erreichen.
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„Andere blicken auf euch herab, ich tue es nicht!“ – dieses Kalkül funktioniert für Donald Trump gleichermaßen wie für Ulrich Siegmund. Was könnten progressive Parteien daraus lernen?

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Wo der soziale Abstieg droht, da wählen die Menschen nicht solidarischer, sondern egoistischer – und vor allem suchen sie nach Anführern, die ihnen etwas Verlorengegangenes zurückgeben: ein Gefühl von Stolz. So sehr die Progressiven, „Woken“ dann auch richtig liegen mit ihrer Analyse gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten, mit ihrem Kampf gegen die Benachteiligung von Frauen beispielsweise oder mit ihrem Einsatz für mehr Chancen für Menschen mit Migrationsgeschichte – bei Absteigern kommt stattdessen oft die Botschaft an: Wir nehmen euch noch mehr Besitzstände weg – und verteilen sie an die bisher Zukurzgekommenen. Wie könnte ein Ausweg aus dieser kommunikativen Sackgasse aussehen?

Ist es selbstgefällig, wenn wir darüber hinwegsehen, was das für eine Gefühlslage ist, die die Menschen zu solchen Parteien greifen lassen?
Ronen Steinke im Podcast „Ist das gerecht?“

Debatte
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Wenn man zurzeit sagt, dass man aus dem Osten kommt, erntet man besorgte Blicke. Wählen da jetzt nicht alle AfD? Eine Einladung zur Differenzierung von einer Erfurterin.

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In dieser Folge von „Ist das gerecht?“ ist SZ-Redakteur Hubert Wetzel bei Ronen Steinke zu Gast. Hubert Wetzel war in der ersten Amtszeit von Donald Trump als Korrespondent für die SZ in Washington. Er hat Reportagen über US-Staaten geschrieben, die stark vom Industrieabstieg betroffen sind. Heute ist er in Brüssel und berichtet von dort über die europäische Politik – und beobachtet sowohl die italienische rechtspopulistische Regierungschefin Giorgia Meloni als auch die Entwicklungen in Frankreich.

Die beiden diskutieren darüber, was es für Alltagssituationen sind, die Menschen zu den Rechtspopulisten hintreiben und was Rechtspopulisten einer Gesellschaft anbieten, womit nicht auch die Sozialdemokraten aufwarten könnten. Und was dagegen helfen könnte.

Sie können das Interview auch als Videopodcast auf Youtube anschauen.

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Jeden zweiten Freitag erscheint eine Folge von „Ist das gerecht?“. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Host: Ronen Steinke
Redaktion: Annabell Burkhardt
Produktion: Carolin Lenk

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