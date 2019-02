Lesen Sie auch mit SZ-Plus:

China

Spontane Verhaftung nicht ausgeschlossen

Im globalen Wettkampf um ökonomische und militärische Vorteile gelten keine Regeln. So sitzen in China seit Monaten Michael Spavor und Michael Kovrig in Haft, denen offenbar nur eines zum Verhängnis wurde: Sie sind Kanadier. Von Christoph Giesen und Georg Mascolo