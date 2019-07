19. Juli 2019, 11:19 Uhr Warum in Weiden studieren? "Nicht so teuer wie in Regensburg"

In der Mensa sitzen Studierende und Dozenten an einem Tisch - es ist hier weniger anonym als an großen Universitäten.

Protokoll von Verena Wolff

Jan Misak, 23, studiert Maschinenbau in Amberg.

"Ich bin im tschechischen Sušice nahe der Grenze zu Deutschland geboren. Schon in meiner Gymnasialzeit ging ich nach Zwiesel und lebte bei einer Gastfamilie in Bayerisch Eisenstein - und blieb, um mein Abitur 2016 im Bayerischen Wald abzulegen. Dass ich studieren wollte, war schnell klar - doch wo? Regensburg, Nürnberg oder Amberg kamen in die engere Wahl, ich entschied mich schließlich für den kleinsten der drei Orte. Denn ich wollte nicht zu weit weg sein von meiner Familie und bin davon ausgegangen, dass die Ausbildung an allen drei Orten sehr gut sein wird. Mit großen Städten kann ich ohnehin nichts anfangen. Die Vorteile geben mir nichts, im Gegenteil. Hier an der OTH ist es sehr familiär, das kann ich mir an großen Universitäten nicht vorstellen. Es kommt nicht selten vor, dass man in der Mensa mit einem Lehrenden am Tisch sitzt. So hat man ein ganz anderes Verhältnis zu den Professoren. Auch in den Lehrveranstaltungen ist es eigentlich nicht anders als früher am Gymnasium. Jeder kann sich bei einer Diskussion einbringen, das gefällt mir. Dadurch fällt auch der Übergang nicht so schwer. Und noch zwei weitere Vorteile sehe ich: Das Leben ist hier lange nicht so teuer wie in Regensburg oder München, so dass man auch mit wenig Geld über die Runden kommt. Und die Verzahnung mit der Wirtschaft funktioniert auch gut. Ich werde in Kürze beginnen, meine Bachelor-Arbeit zu schreiben - beim Automobilzulieferer Continental. Dort habe ich schon mein Praxissemester gemacht, und dort schreibe ich jetzt meine Abschluss-Arbeit. So machen es die meisten Kommilitonen."